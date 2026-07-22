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«Пальцы немеют, работаешь кулаками»: Столяров раскрыл, что пережил в гидролаборатории Роскосмоса

Телеведущий Столяров прошел испытание, которое выдерживают только космонавты
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущий Алексей Столяров испытал на себе одно из сложнейших испытаний из программы подготовки космонавтов в рамках проекта «Космическая экспедиция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Испытание проводилось в бассейне с полноразмерным макетом российского сегмента Международной космической станции на глубине 10 метров. В таких условиях космонавты тренируются для работы в открытом космосе.

Столяров надел скафандр «Орлан», вес которого превышает 110 килограммов, и около двух часов выполнял задания инструкторов. Он передвигался по поручням, открывал люки, работал с инструментами и перестегивал карабины. Вода создавала ощущение невесомости.

«Каждое движение казалось, будто весишь 200 килограммов. Передвигаешься только руками — ноги почти не работают, постоянно болтает. Нужно постоянно перестегивать карабин с фалом, чтобы не унесло в открытый космос. Руки напряжены, а через некоторое время пальцы настолько немеют, что работаешь кулаками», — рассказал Столяров.

Он сравнил ощущения с фильмом «Трансформеры» и признался, что, несмотря на 36 лет, испытал детский восторг. Телеведущий поделился, что уже много лет занимается подводными экспедициями и погружался на 30 метров в самом глубоком бассейне России, но такого опыта у него еще не было.

«После тренировки час не мог сомкнуть руки — казалось, что они все еще в вакууме», — отметил он.

Премьера шоу запланирована на 26 июля.

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленный дочери Шойгу готовится стать космонавтом.

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