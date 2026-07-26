Назван единственный конкурент «Зенита» в РПЛ

Тренер Валерий Непомнящий заявил, что московский «Спартак» является единственным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Сегодня единственный конкурент «Зенита» в борьбе за титул — «Спартак». Состав у красно‑белых и раньше был хороший, особых изменений в нем нет. Но мне кажется, это самая быстрая и хорошо оснащенная команда», — сказал Непомнящий.

В первом туре РПЛ «Спартак» обыграл московскую «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина.

«Родина» — дебютант РПЛ. Команда впервые в своей истории дошла до высшего дивизиона страны.

Ранее лидер «Спартака» не ответил на вопрос, останется ли он в команде.