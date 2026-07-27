«Не нужен даже здесь»: легенда «Спартака» о перспективах Дзюбы в РПЛ

Экс-игрок Бубнов: Дзюба понял, что никому не нужен даже в чемпионате России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы, который все еще находится без клуба.

«Если он нормально на коллектив будет влиять, не баламутить, будет сидеть на скамейке и рот свой не раскрывать, а потом выходить и на максимуме играть, когда его выпустят, то, думаю, проблем никаких не будет. Потому что он уже понял, что, в принципе, никому не нужен даже здесь, в Российской премьер-лиге», — указал он.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Дмитрий Губерниев нашел Дзюбе новую команду после ухода из «Акрона».