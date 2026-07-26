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Губерниев нашел Дзюбе новую команду после ухода из «Акрона»

Губерниев посоветовал Дзюбе перейти в клуб «Металлист»
ФК «Акрон» Тольятти

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что нападающему Артему Дзюбе следует продолжить карьеру в футбольном клубе «Металлист» из Королева, где он мог бы взять на себя функции играющего тренера. Его слова передает «Матч ТВ».

«Дзюбе я уже сказал, что ему нужно срочно брать под крыло «Металлист» из Королева. Помогать финансово подмосковному футболу. Быть мотором, может, играющим тренером. Опробовать на себе какие-то истории. Если он придет в «Металлист», это будет новый виток в карьере Дзюбы. Как говорится, был первым в космосе Гагарин, каким по счету будет Дзюба», — сказал Губерниев.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока был рассчитан до лета 2026 года, форвард покинул команду в статусе свободного агента и пока не нашел новый клуб. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Ранее Александр Овечкин объяснил, почему Дзюбе лучше не стоять на воротах.

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