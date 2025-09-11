Названы пять плюсов киберспорта для детей

Киберспорт может принести пять плюсов российским детям, рассказала «Газете.Ru» попечитель благотворительного фонда по поддержке адаптивного спорта и спортсменов с инвалидностью «Пари и Побеждай» Алина Лебедева.

Первый плюс — улучшение памяти и сообразительности.

«Киберспорт заставляет мозг постоянно работать. Дети учатся быстро анализировать меняющуюся игровую обстановку, запоминать тактические схемы и поведение соперников, продумывать свои действия на несколько шагов вперед. Эти навыки развивают логическое мышление и концентрацию внимания. Как правило, это положительно сказывается на успеваемости в школе, особенно в точных науках», — отметила Лебедева.

Второй плюс — воспитание ответственности и порядка. По словам Лебедевой, настоящий киберспорт — это не просто игра. У него есть строгое расписание тренировок, конкретные цели по улучшению навыков и четкие правила поведения. Дети привыкают к дисциплине, учатся планировать свое время, анализировать собственные ошибки и работать на результат, подчеркнула эксперт. Это воспитывает в них собранность, самоконтроль и ответственность не только за себя, но и за команду, добавила попечитель.

Третий плюс — умение работать в команде. Большинство киберспортивных игр — командные. Чтобы победить, нужно постоянно общаться с партнерами, разрабатывать общую стратегию, подстраховывать друг друга и вместе анализировать неудачи, сказала Лебедева. Дети учатся слушать, аргументировать свою точку зрения и поддерживать товарищей. Эти навыки успешной коммуникации и коллективного взаимодействия они переносят и в реальную жизнь — им становится проще общаться, работать в школьных проектах и решать общие задачи, уточнила эксперт.

Четвертый плюс — возможности для всех. Киберспорт — это уникальное пространство, где физические возможности не имеют решающего значения, отметила Лебедева. Для детей с инвалидностью он часто становится мощным инструментом социализации, способом проявить себя, найти друзей по интересам и почувствовать себя на равных со сверстниками, добавила попечитель. По ее словам, это укрепляет уверенность в себе и помогает преодолевать барьеры в обычной жизни.

Пятый плюс — первые шаги к будущей профессии.

«Увлечение киберспортом может перерасти в нечто большее, чем хобби. Дети часто начинают интересоваться смежными областями: программированием, дизайном, видеомонтажом, организацией турниров или журналистикой в игровой индустрии. Это помогает им лучше понять собственные склонности, получить первые практические навыки и осознанно выбрать будущую профессию в востребованной и перспективной IT-сфере», — заключила Лебедева.

Российские киберспортсмены на протяжении многих лет занимают первые места в международных соревнованиях. Отечественные команды и игроки-одиночки регулярно поднимаются на подиумы престижнейших международных турниров по Dota 2, Counter-Strike. Яркий пример – Алан Галлямов – молодой киберспортсмен родом из Татарстана, один из лучших в мире игроков по DOTA 2 в составе команды PARIVISION, в 17 стал лауреатом рейтинга журнала Forbes «30 до 30».

