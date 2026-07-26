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Шнайдер вместе с экс-первой ракеткой мира выступит на турнире в Вашингтоне

Шнайдер сыграет в паре с Уильямс на турнире WTA в Вашингтоне
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер по итогам жеребьевки выступит в парном разряде с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Их соперницами в первом круге станут Куинн Глисон (США) и Улрикка Эйкери (Норвегия).

Первоначально Уильямс должна была играть с Александрой Эалой, но та снялась с турнира. Матч с участием Шнайдер и Уильямс запланирован на 28 июля.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Эшториле.

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