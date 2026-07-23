Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Эшториле

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Казахстана Тимофея Скатова во втором круге турнира ATP в Эшториле.

Матч длился один час и завершился со счетом 6:1, 6:1. Рублев выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти.

В четвертьфинале соперником россиянина станет француз Люка Ван Аш.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Рублев высказался о завоевании первого титула в сезоне-2026.