Российская саблистка не сумела защитить титул чемпионки мира

Российская саблистка Яна Егорян проиграла в 1/16 финала чемпионата мира.

Россиянка уступила француженке Манон Апити со счётом 12:15 и не вышла в 1/8 финала соревнований.

Егорян является действующей чемпионкой мира. Свой титул она завоевала в Тбилиси.

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступает в силу с 22 июля — чемпионата мира, который пройдет в Гонконге.

Изначально решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Ранее россиянки выиграли золото на чемпионате Европы по фехтованию.