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Россиянки выграли золото на чемпионате Европы по фехтованию

Российские саблистки выиграли командный чемпионат Европы 2026 года во Франции
Shutterstock

Российские саблистки стали победительницами командного чемпионата Европы 2026 года, который проходит во Франции.

В решающей схватке россиянки сошлись с хозяйками турнира, добыв победу со счетом 45:39. В составе российской команды выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

Для сборной России эта медаль стала четвертой на этом турнире. Помимо золота в активе отечественных спортсменов одно серебро и две бронзы.

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступает в силу с 22 июля — чемпионата мира, который пройдет в Гонконге.

Изначально решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Ранее Яна Егорян завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по фехтованию.

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