Россиянки выграли золото на чемпионате Европы по фехтованию

Российские саблистки стали победительницами командного чемпионата Европы 2026 года, который проходит во Франции.

В решающей схватке россиянки сошлись с хозяйками турнира, добыв победу со счетом 45:39. В составе российской команды выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

Для сборной России эта медаль стала четвертой на этом турнире. Помимо золота в активе отечественных спортсменов одно серебро и две бронзы.

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступает в силу с 22 июля — чемпионата мира, который пройдет в Гонконге.

Изначально решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Ранее Яна Егорян завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по фехтованию.