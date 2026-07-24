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Бывший игрок «Зенита» назвал победу в Суперкубке везением

Экс-футболист Деменко: «Спартак» был предпочтительнее «Зенита» в Суперкубке
Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ходе матча и результате встречи за Суперкубок России.

«Матч получился действительно хороший. Что касается игры, то, наверное, она была 50 на 50. Что «Зенит» мог выиграть, что «Спартак» – если говорить о раскладах до матча. А если смотреть уже после, то «Спартак» выглядел предпочтительнее, где-то «Зениту» повезло, можно сказать, и он получил свой десятый Суперкубок», — считает Деменко.

«Зенит» выиграл свой десятый трофей национального Суперкубка, переиграв «Спартак» в серии пенальти. Красно-белые вели по ходу матча после гола Кристофера Мартинса, но на пятой добавленной ко второму тайму минуте после игры рукой в штрафной спартаковцев «Зенит» заработал пенальти, и Александр Соболев сравнял счет, переведя игру в серию одиннадцатиметровых.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали поражение от «Зенита» в Суперкубке России.

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