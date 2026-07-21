В «Спартаке» прокомментировали поражение от «Зенита» в Суперкубке России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров после матча за Суперкубок России против петербургского «Зенита» заявил, что прошедшую игру команда может занести себе в актив. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Для первой игры сезона мы сыграли достаточно качественно и в плане интенсивности, и в обороне, и в атаке. В целом, наверное, ее можно занести в актив. Но, повторюсь, победы мы не добились. Конечно же, очень хотелось победить, но не получилось. Не скажу, что тот навал, который «Зенит» устроил в последние минуты, приносил какие-то голевые моменты... Они — качественная и титулованная команда, которая может выжимать моменты, в концовке это и сказалось», — заявил Умяров.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча

Ранее в «Спартаке» рассказали, как судья отменил жеребьевку серии пенальти.