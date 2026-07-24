Легенда ЦСКА объяснил провал сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что проблемы сборной Бразилии носят системный характер.

«У бразильцев потерялось лицо, их самоидентификация. На протяжении всего времени они побеждали за счет техники, умения нестандартно мыслить, а сейчас это перестало работать. Сборная сильная у них, в чемпионате тоже сильные игроки собраны. Созвездие звезд в атакующей линии, начиная от Пеле, да даже еще раньше там были бомбардиры среди нападающих. Из форвардов экстра-класса на ЧМ-2026 был Винисиус, он что-то пытался придумать, но того Винисиуса, которого мы видели в «Реале», к сожалению, мы не дождались. Ну и, естественно, в обороне с такими промахами и с такими ошибками играть недопустимо. Можно сказать, что это поколение такое родилось, но уже сколько бразильцы не выиграют? С 2002 года, с чемпионата мира в Японии и Южной Корее. Кризис затянулся, 24 года без побед уже», — заявил Масалитин.

Бразильцы выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии (1:2).

Чемпионами мира 2026 года стали испанцы, переигравшие в финальной игре сборную Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Ферран Торрес.

Ранее легенда ЦСКА объяснил провал фаворитов на ЧМ-2026.