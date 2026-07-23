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Легенда ЦСКА объяснил провал фаворитов на ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Масалитин объяснил провал фаворитов на ЧМ отсутствием нападающих
James Lang/Imagn Images/Reuters

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что потенциальные фавориты мундиаля провалились из-за отсутствия ярких форвардов.

«Не хватает ярких игроков нападения, это проблема мирового футбола. А без них нет результата. Все сильные сборные, которые провалились — Германия, Нидерланды, Бразилия — нет нападающих экстра-класса у них. Вот и сразу вылетели, в 1/16 финала, в 1/8 финала. Форвардов надо выращивать, надо обращать на это внимание. А те, у кого они есть, показали достойный результат — Холанд и Норвегия, Кейн и Англия, Месси и Аргентина», — заявил Масалитин.

Чемпионами мира 2026 стали испанцы, переигравшие в финальной игре сборную Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Ферран Торрес.

В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия переиграла Францию, встреча завершилась со счетом 6:4. Голами в составе сборной Англии отличились Деклан Райс, Эзри Конса, Джуд Беллингем и Букайо Сака, который оформил хет-трик. При этом Гарри Кейн провел весь матч на скамейке запасных, а Беллингем появился на поле только с замены на 80-й минуте. За сборную Франции забили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Также капитан сборной Франции записал на свой счет голевую передачу на Барколя.

Ранее сообщалось, что Беллингем обогнал Холанда, Кейна и Дембеле в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

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