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«Все может быть»: экс-игрок «Зенита» о перспективах «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ

Экс-футболист Быстров не исключил победы «Спартака» в РПЛ
Максим Блинов/РИА Новости

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров не исключил того, что московский «Спартак» станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Посмотрим, кто лучше подготовился к сезону. Всем по силам побороться за чемпионство, но игру команд мы пока не видели. «Спартак»? Тут всё может быть, это же «Спартак», — сказал Быстров.

В первом матче нового сезона петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее легенда московского ЦСКА предрек команде проблемы в новом сезоне.

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