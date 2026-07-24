Легенда ЦСКА предрек команде проблемы в новом сезоне

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не верит в успех своей бывшей команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не думаю, что армейцы будут бороться за медали, не могу этого предположить. Во-первых, пока я не очень разобрался с новым тренером, что он из себя представляет — непонятно. Сложно представить, что молодой мальчик способен повести за собой такой серьезный коллектив. Работа в ЦСКА это уже серьезная нагрузка, большое давление. Чтобы закрепиться, надо сразу показывать результат», — заявил Пономарев.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

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