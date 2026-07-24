Назван фаворит сезона РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что считает петербургский «Зенит» фаворитом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Зенит» усилился, купил нападающего. Это действующий чемпион страны. В команде все в штатном режиме, Сергей Семак знает, как готовить команду на большой отрезок времени», — сказал Гришин.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» высказались об отказе в переигровке матча за Суперкубок.