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«Не удивлены»: в «Спартаке» высказались об отказе в переигровке матча за Суперкубок

«Спартак» назвал ожидаемым отказ в переигровке матча за Суперкубок с «Зенитом»
Григорий Соколов/РИА Новости

Представители московского «Спартака» заявили, что не удивлены решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС отклонить протест команды с требованием переигровки матча за Суперкубок России против «Зенита», передает «Чемпионат».

«Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу», — сказали в пресс-службе клуба.

23 июля появилась информация, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее в РФС назвали причину отказа удовлетворить протест «Спартака».

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