Стало известно, кто может стать новым лидером «Краснодара»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что новым лидером «Краснодара» после отъезда Эдуарда Сперцяна в Саудовскую Аравию может стать Никита Кривцов.

«Сперцян здесь поработал, конечно, прилично очень даже. Он оставил хорошее впечатление о себе: если бы все наши вот так на пятерку работали бы, то нас был интересный футбол. Кто будет лидером вместо него? Здесь игрокам надо проявлять себя, Кривцов — хороший парень, прилично вырос за прошлый год, вполне может стать новым лидером. Надо верить в себя и не бояться брать игру в свои руки», — заявил Пономарев.

«Краснодар» в сезоне-2025/26 в чемпионате страны занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

В последнем матче прошлого сезона «Краснодар» потерпел поражение в Суперфинале Кубка России от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Ранее была названа команда РПЛ, которая может испытывать трудности в начале сезона.