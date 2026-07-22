Названа команда РПЛ, которая может испытывать трудности в начале сезона

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что «Краснодар» может испытывать трудности в начале нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У кого из лидеров российского футбола могут возникнуть сложности? У «Краснодара» ушел Сперцян, Кордоба получил травму. Я думаю, в начале сезона РПЛ «Краснодар» из-за этого может немного притормозить», — сказал Масалитин.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

Ранее Сперцян оценил дебют за «Аль-Ахли» с забитым голом.