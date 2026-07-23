Вратарь «Союза инженеров» Алексей Майоров умер во время матча

Вратарь «Союза инженеров» Алексей Майоров умер в 47 лет на матче во Владимире

Вратарь футбольной команды «Союз инженеров» Алексей Майоров скончался на 47-м году жизни во время матча во Владимире. Об этом сообщается на странице Владимирской городской федерации футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала во «ВКонтакте».

По данным «Российской газеты», 46-летнему спортсмену внезапно стало плохо прямо на поле. На место были вызваны медики, однако спасти его не удалось.

«Он был для нас не просто вратарем, но и настоящим другом, надежным товарищем и Большим Братом», — отметили в федерации.

Майоров был одним из символов владимирского мини-футбола. Он начал спортивную карьеру в 1990-х годах, за годы выступлений стал победителем множества турниров и кубков, а его мастерство, преданность футболу и человеческие качества заслужили уважение коллег и болельщиков.

Прощание с Алексеем Майоровым состоится утром 25 июля в храме Воскресения Христова в Загородном парке Владимира.

В мае на 84-м году жизни скончался бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Сергей Рожков. Он выступал за столичный «Спартак» в 1963-1965, 1967-1969 и 1974 годах. В составе московского клуба он сыграл 161 матч во всех турнирах и записал на свой счет восемь оформленных голов. В составе красно-белых футболист выиграл чемпионат СССР 1969 года и стал обладателем двух Кубков страны — в 1963 и 1965 годах.

Ранее умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган.