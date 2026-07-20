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Двукратный обладатель «Золотого мяча» скончался из-за рака

Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган
Global Look Press

Двукратный обладатель «Золотого мяча», бывший футболист сборной Англии Кевин Киган умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Sky со ссылкой на заявление семьи спортсмена.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Бывший игрок сборной Англии и тренер боролся с раком и в последние минуты жизни был окружен женой и дочерьми. Семья хотела бы поблагодарить невероятную медицинскую команду Кевина за всю оказанную поддержку»,

8 января 2026 года появилась информация, что Киган был госпитализирован для дальнейшего обследования из-за сохраняющихся симптомов в области брюшной полости. Он прошел обследования. В результате англичанину диагностировали рак. 1 июня экс-игрок сообщил, что ему диагностировали рак четвертой стадии.

За свою карьеру Киган играл за английские «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемптон», немецкий «Гамбург», австралийский «Блэктаун Сити». В составе «Ливерпуля» футболист стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, по разу одержал победу в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. Вместе с «Гамбургом» он стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны. В 1978 и 1979 годах Киган получал «Золотой мяч».

После окончания профессиональной карьеры он работал тренером. Киган возглавлял английские «Ньюкасл Юнайтед», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также сборную Англии.

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