Скончался чемпион СССР в составе «Спартака» Рожков

Чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Рожков скончался в 83 года

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Сергей Рожков скончался на 84-м году жизни. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале клуба.

Бывший спортсмен умер после продолжительной болезни.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — указано в публикации «Спартака».

Рожков выступал за московский «Спартак» в 1963—1965, 1967—1969 и 1974 годах, алма-атинский «Кайрат» в 1966—1967, 1970—1973 и 1975—1976 годах и рязанский «Спартак» в 1975. В составе московского клуба он сыграл 161 матч во всех турнирах и записал на свой счет восемь оформленных голов. В составе красно-белых футболист выиграл чемпионат СССР 1969 года и стал обладателем двух Кубков страны — в 1963 и 1965 годах.

В составе сборной СССР сыграл один матч — товарищеский против Алжира, который завершился с результатом 2:2.

В 1984 году Рожков работал тренером «Спартака». Также он в 1989—1990 был главным тренером тунисского клуба ЖСК Керуан. В ТРАСКО Москва был тренером (1993) и главным тренером (1994).

