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Легенда ЦСКА предрек проблемы «Краснодару»

Легенда ЦСКА Пономарев предрек проблемы «Краснодару» в новом сезоне РПЛ
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не верит в успех «Краснодара» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» не сможет повторить успех прошлого сезона. Все дело в травме Кордобы — он в финале Кубка России травму получил, а у него был удачный сезон, просто сумасшедший, он сам блестяще сыграл. Без него будет им очень тяжело. Больше нет в команде Сперцяна, а всем новичкам надо еще сыграться, влиться в коллектив. Пока все они это будут делать, конкуренты оторвутся, и в турнирной таблице их будет не достать», — заявил Пономарев.

«Краснодар» в сезоне-2025/26 в чемпионате страны занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

В последнем матче прошлого сезона «Краснодар» потерпел поражение в Суперфинале Кубка России от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Ранее были названы команды, которые могут навязать борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ.

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