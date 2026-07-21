Названы команды, которые могут навязать борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что петербургскому «Зениту» будет трудно выиграть чемпионат России в новом сезоне. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Последние чемпионаты говорят нам, что «Зениту» становится чемпионом все сложнее и сложнее с каждым годом. Соперники становятся сильнее, приобретают качественных игроков. Особенно «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА. Эти команды реально могут оказать сопротивление «Зениту» в новом сезоне», — указал он.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Зените» рассказали о целях на сезон-2026/27.