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Скончалась чемпионка мира в составе сборной СССР

Ушла из жизни чемпионка мира по гимнастике в составе сборной СССР Жалеева
Сайт Федерации гимнастики России

Победительница чемпионата мира по спортивной гимнастике 1954 года в командном турнире Тамара Жалеева скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России на своем официальном сайте.

Причины смерти чемпионки мира не раскрываются.

«Главное ее наследие — это не одно поколение талантливых спортсменов. Среди ее воспитанников — чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр, которым она передала не только безупречное мастерство, но также искреннюю любовь к гимнастике и несгибаемую волю к победе», — указано в публикации.

Жалеева — чемпионка мира 1954 года в командном первенстве по спортивной гимнастике в составе сборной СССР, многократная чемпионка СССР, была удостоена звания «Почетный динамовец», почетный мастер спорта СССР.

После завершения спортивной карьеры Жалеева работала старшим тренером сборной команды Москвы. Позже возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России. Среди её воспитанников — чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр.

Ранее двукратный обладатель «Золотого мяча» скончался из-за рака.

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