«Спартак» требует переиграть матч за Суперкубок с «Зенитом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Его слова приведены в Telegram-канале РФС.

«Футбольный клуб «Спартак» подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры судьей. Поэтому мы рассмотрим в данном случае и протест по данному матчу», — указал он.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее были названы команды, которые могут навязать борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ.