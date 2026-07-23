Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

В Госдуме объяснили запрет фигуристам выступать под флагом РФ

Журова: запрет фигуристам выступать под флагом РФ – попытка снизить боевой дух
Александр Вильф/РИА Новости

Разрешение российским фигуристам выступать на международных соревнованиях – это большой прорыв, однако тот факт, что при этом им запретили выступать под родным гимном и флагом можно расценить как давление на спортсменов и попытку снизить их боевой дух. Таким мнением в беседе с Общественной Службой Новостей поделилась первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Для любого спортсмена является большой наградой после участия в состязании услышать победоносный гимн. В данный момент фигуристов этой возможности лишают», — подчеркнула депутат.

В то же время Журова убеждена, что вскоре России разрешат участвовать в международных турнирах с флагом и гимном, как это уже случилось в отношении художественной гимнастики, плавания. Она подчеркнула, что более, чем за четыре года Олимпийский комитет понял, что без российских спортсменов международные чемпионаты незрелищны.

Напомним, 30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона, причем как в личных, так и в командных турнирах. А накануне ISU выдал 13 российским фигуристам нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

Ранее стал известен состав российских фигуристов на этап Гран-при в Китае.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!