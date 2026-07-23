В Госдуме объяснили запрет фигуристам выступать под флагом РФ

Разрешение российским фигуристам выступать на международных соревнованиях – это большой прорыв, однако тот факт, что при этом им запретили выступать под родным гимном и флагом можно расценить как давление на спортсменов и попытку снизить их боевой дух. Таким мнением в беседе с Общественной Службой Новостей поделилась первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Для любого спортсмена является большой наградой после участия в состязании услышать победоносный гимн. В данный момент фигуристов этой возможности лишают», — подчеркнула депутат.

В то же время Журова убеждена, что вскоре России разрешат участвовать в международных турнирах с флагом и гимном, как это уже случилось в отношении художественной гимнастики, плавания. Она подчеркнула, что более, чем за четыре года Олимпийский комитет понял, что без российских спортсменов международные чемпионаты незрелищны.

Напомним, 30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона, причем как в личных, так и в командных турнирах. А накануне ISU выдал 13 российским фигуристам нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

Ранее стал известен состав российских фигуристов на этап Гран-при в Китае.