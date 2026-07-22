Еще 13 российских фигуристов получили нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) выдал 13 российским фигуристам нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

В список вошла двукратная чемпионка России среди юниоров, ученица Евгения Плющенко Елена Костылева. В список также попали Виктория Стрельцова, Софья Дзепка и Лев Лазарев, танцоры на льду Мария Фефелова / Артем Валов, Дарья Дрожжина / Иван Тельнов, а также парники Полина Шешелева / Егор Карнаухов, Полина Сажина / Алексей Белкин.

16 июля Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров получили право участвовать в соревнованиях под эгидой ISU без национальной символики.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее стало известно, почему Петросян ушла от Этери Тутберидзе.