Стал известен состав российских фигуристов на этап Гран-при в Китае

Костылева, Лазарев, Фефелова и Валов выступят на этапе Гран-при в Китае

Российские одиночники Елена Костылева и Лев Лазарев, а также танцевальная пара Мария Фефелова — Артем Валов попали в число участников в нейтральном статусе на этапе юниорского Гран-при в Сиане (Китай). Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Запасными на этапе стали София Дзепка и Виктория Стрельцова, а также Арсений Федотов. Состав в парах пока не определен.

Этап состоится с 19 по 22 августа. Россиянам выделили по одной квоте в каждом виде: женское и мужское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Для российских фигуристов-юниоров это выступление на международной арене станет первым после бана.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

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