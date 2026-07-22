Федор Емельяненко хочет отсудить почти 13 млн рублей у книжного издательства

Емельяненко обратился в суд из-за публикации книги с его изображением

Боец ММА Федор Емельяненко подал в суд на издательство ООО «Издательство АСТ», а также писательницу Анастасию Иванову. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Из материалов иска следует, что автор через издательство выпустила книгу «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко». Спортсмен утверждает, что не давал разрешение на использование своего фото, имени и образа для публикации. Вместе с тем книга продается в магазинах и на онлайн-платформах.

Емельяненко хочет взыскать с ответчиков 12,6 млн рублей в счет упущенной выгоды, а также еще 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, а еще — прекратить распространение данной книги.

Кроме того, боец требует признать часть сведений, указанных в книге, не соответствующими действительности.

«При дальнейшей реализации печатных экземпляров обеспечить вкладыш (лист-вклейку) с опровержением; разместить опровержение на официальных страницах/карточках товара», — требует истец.

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