В России закрепят право на защиту авторского контента от ИИ

Авторы контента получат возможность ограничивать использование своих материалов для обучения нейросетей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, пишет РИА Новости.
Для защиты прав можно будет применять технические инструменты, такие как метатеги на веб-страницах.
Данная мера была интегрирована в законопроект о развитии технологий искусственного интеллекта в России после обсуждений с представителями бизнеса. Документ, подготовленный правительством, был передан в Госдуму в конце июня. Если разработчик ИИ-модели проигнорирует установленные технические запреты, правообладатель сможет предъявить законную претензию.
Помимо защиты авторских прав, законопроект закрепляет юридическое определение ИИ, распределяет обязанности между участниками рынка и вводит правила маркировки контента, созданного нейросетями. При этом, как уточнили в аппарате вице-премьера, маркировка материалов пользователями будет носить добровольный характер.
По данным Минцифры, закон должен вступить в силу 1 сентября 2027 года. Он сформирует правовую базу для взаимодействия государства, бизнеса и разработчиков, а также обеспечит защиту граждан от манипуляций и дискриминации со стороны алгоритмов.
Ранее сообщалось, что в России отказались от ограничений на работу зарубежных нейросетей.