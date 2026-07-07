В России закрепят право на защиту авторского контента от ИИ

В России защитят авторский контент от использования при обучении ИИ-моделей

Авторы контента получат возможность ограничивать использование своих материалов для обучения нейросетей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, пишет РИА Новости.

Для защиты прав можно будет применять технические инструменты, такие как метатеги на веб-страницах.

Данная мера была интегрирована в законопроект о развитии технологий искусственного интеллекта в России после обсуждений с представителями бизнеса. Документ, подготовленный правительством, был передан в Госдуму в конце июня. Если разработчик ИИ-модели проигнорирует установленные технические запреты, правообладатель сможет предъявить законную претензию.

Помимо защиты авторских прав, законопроект закрепляет юридическое определение ИИ, распределяет обязанности между участниками рынка и вводит правила маркировки контента, созданного нейросетями. При этом, как уточнили в аппарате вице-премьера, маркировка материалов пользователями будет носить добровольный характер.

По данным Минцифры, закон должен вступить в силу 1 сентября 2027 года. Он сформирует правовую базу для взаимодействия государства, бизнеса и разработчиков, а также обеспечит защиту граждан от манипуляций и дискриминации со стороны алгоритмов.

Ранее сообщалось, что в России отказались от ограничений на работу зарубежных нейросетей.