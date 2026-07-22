Фигуристка Медведева станет ведущей балетного гала-концерта в Японии

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как она стала ведущей балетного гала-концерта, который проходит в Японии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Так как это балетный гала-концерт, то первая моя реакция была: «а что я там буду делать?». Потом через некоторое время мне сказали, что я буду ведущей. Тогда вопросов появилось еще больше. Потому что это японская аудитория. Я много раз вела мероприятия, но это было в России и на русском языке», — рассказала она.

Медведева добавила, что будет вести шоу на японском языке.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее спортивный врач назвал причину операции фигуристки Медведевой.