Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Спортивный врач назвал причину операции фигуристки Медведевой

Врач Карлицкий объяснил проблему фигуристки Медведевой с ногами
jmedvedevaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что причиной сильного искривления стоп у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медвдевой послужили чрезмерные нагрузки с ранних лет. Его слова приводит RT.

«Получается, она регулярно усиленно тренировалась, когда стопа была еще не сформирована. Из-за этого произошло смещение косточек — их не удержали связки. Потом Евгения закачала ноги, но проблемы остались. Кости в стопе сформированы неправильно и расползаются. На фоне занятий проблема усугублялась», — указал он.

12 июня фигуристка сообщила о перенесенной операции на обеих ногах. Спортсменка опубликовала фото, где лежит в больничной палате с перебинтованными конечностями.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее Медведева рассказала, почему стала нанимать охрану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!