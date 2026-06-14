Спортивный врач назвал причину операции фигуристки Медведевой

Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что причиной сильного искривления стоп у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медвдевой послужили чрезмерные нагрузки с ранних лет. Его слова приводит RT.

«Получается, она регулярно усиленно тренировалась, когда стопа была еще не сформирована. Из-за этого произошло смещение косточек — их не удержали связки. Потом Евгения закачала ноги, но проблемы остались. Кости в стопе сформированы неправильно и расползаются. На фоне занятий проблема усугублялась», — указал он.

12 июня фигуристка сообщила о перенесенной операции на обеих ногах. Спортсменка опубликовала фото, где лежит в больничной палате с перебинтованными конечностями.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее Медведева рассказала, почему стала нанимать охрану.