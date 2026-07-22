«Все качества идеальной девушки»: 21-летний лидер «Локомотива» о 30-летней супруге

Игрок «Локомотива» Батраков заявил, что супруга покорила его харизмой и душой

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков раскрыл, какие черты характера привлекли его в супруге — Ирине Подшибякиной. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ира покорила своей харизмой, доброй душой. Она честная, открытая. Все качества идеальной девушки, человека в ней есть. Поэтому мы вместе», — поделился он.

Об их отношениях стало известно в 2025 году. Она в социальных сетях объяснила, что им не мешает почти 10-летняя разница в возрасте, пусть она и смущает общественность. Батракову 21 год, Подшибякиной — 30, она бывшая футболистка. Пара сыграла свадьбу 16 июня 2026 года.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Батраков рассказал о своем отношении к алкоголю.