Батраков рассказал о своем отношении к алкоголю

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что лояльно относится к алкоголю, передает «Чемпионат».

«Да, врать смысла нет. Отношусь к алкоголю лояльно. В отпуске могу выпить условно бокал просекко», — сказал Батраков.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Батраков рассказал, что хочет пожить в Париже.