Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Батраков рассказал о своем отношении к алкоголю

Футболист «Локомотива» Батраков: лояльно отношусь к алкоголю
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что лояльно относится к алкоголю, передает «Чемпионат».

«Да, врать смысла нет. Отношусь к алкоголю лояльно. В отпуске могу выпить условно бокал просекко», — сказал Батраков.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Батраков рассказал, что хочет пожить в Париже.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!