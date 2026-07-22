Стала известна примерная стоимость помолвочного кольца чемпионки ОИ Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова получила кольцо на помолвку стоимостью от 600 до 800 тысяч рублей. Об этом пишет Sport24.

Избранником стал бывший хоккеист Артем Шакиров, который старше своей невесты на пять лет. Он подарил фигуристке кольцо фирмы Graff, стоимость зависит от размера бриллианта.

19 июля Щербакова в своем Telegram-канале объявила о помолвке. Фигуристка опубликовала фотографию, на которой изображены помолвочное кольцо и букет цветов.

Telegram-канал «Anna Shcherbakova»

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

Фигуристка — чемпионка мира (2021) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй. После спортивной карьеры Щербакова активно участвует в шоу, также она вела «Ледниковый период», а в 2026 году стала его участницей.

Ранее олимпийская чемпионка София Позднякова стала матерью.