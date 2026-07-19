Олимпийской чемпионке Щербаковой сделали предложение

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова в своем Telegram-канале объявила о помолвке.

Фигуристка опубликовала фотографию, на которой изображены помолвочное кольцо и букет цветов.

Telegram-канал «Anna Shcherbakova»

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

Фигуристка — чемпионка мира (2021) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй. После спортивной карьеры Щербакова активно участвует в шоу, также она вела «Ледниковый период», а в 2026 году стала его участницей.

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