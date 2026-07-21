Олимпийская чемпионка Позднякова стала матерью

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова родила дочь. Информация об этом появилась в Telegram-канале Федерации фехтования России.

Ребенок появился на свет 20 июля.

«Желаем родителям и малышке крепчайшего здоровья, безграничного счастья, семейного благополучия, любви и взаимопонимания!» — написано в публикации.

Позднякова с 2023 года состоит в браке с Станиславом Кокориным, пятикратным призером чемпионатов мира по скалолазанию. Этот ребенок стал первенцем у пары. До этого спортсменка состояла в отношениях с фехтовальщиком Константином Лохановым, но пара развелась после того, как он уехал в США.

Позднякова родилась в 1997 году в Новосибирске в семье известного фехтовальщика Станислава Позднякова, четырехкратного олимпийского чемпиона. Она — двукратная олимпийская чемпионка 2020 года в личном и командном первенстве, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, медалистка чемпионатов мира и Европы. Ее супруг — является вице-президентом Федерации скалолазания России и главным судьей на шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС.

Ранее олимпийской чемпионке Анне Щербаковой сделали предложение.