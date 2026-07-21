В «Зените» рассказали о целях на сезон-2026/27

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью «Газете.Ru» заявил, что клуб намерен бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2027 году.

«У нас самые высокие цели в этом сезоне, мы хотим защитить чемпионский титул. Будет интересный сезон, много сильных команд. Мы будем работать, стараться побеждать и радовать наших болельщиков», — заявил Cемак.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее Сергей Семак поздравил фанатов «Зенита» с победой в Суперкубке России.