С белорусских шахматистов сняли международные ограничения

Международная шахматная федерация (FIDE) сняла все ограничения с Белорусской шахматной федерации и допустила спортсменов страны к участию в соревнованиях с национальным флагом. Об этом сообщается на сайте организации.

«Решение последовало за рекомендацией Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК), принятой на его заседании 6–7 мая 2026 года, в которой говорится, что он больше не рекомендует никаких ограничений на участие белорусских спортсменов», – говорится в публикации.

В июне Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на три года.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Ранее российский гроссмейстер провалил турнир претендентов-2026.