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Авербух об уходе Петросян от Тутберидзе: Аделия снова будет побеждать

Авербух заявил, что Петросян будет побеждать, несмотря на уход от Тутберидзе
РИА Новости

Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что фигуристка Аделия Петросян будет побеждать, несмотря на уход от тренера Этери Тутберидзе, передает Sport24.

«Совсем не считаю, что кто-то из них сильно потеряет от прекращения совместной работы. У Этери Тутберидзе точно будут новые сильные ученики, а Аделия снова будет побеждать на различных соревнованиях. Я им обеим желаю только удачи», — сказал Авербух.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее стало известно, почему Петросян ушла от Тутберидзе.

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