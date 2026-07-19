В «Спартаке» рассказали, как судья отменил жеребьевку серии пенальти

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров после матча за Суперкубок России против петербургского «Зенита» заявил, что арбитр

«Служба безопасности сказала, что только на одной стороне можно бить. Как отреагировали? Было неприятно, скажем так. Мы немного повздорили, повозникали, но наши протесты… Роман Сергеевич Зобнин подошел с капитаном «Зенита» к судье, и изначально сказал, что только одна сторона. И, как я понимаю, даже монетку не кинули и не определили — кто первым бьет, а кто вторым», — заявил Умяров.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча

Ранее сообщалось, что в матче за Суперкубок произошел скандал перед серией пенальти.