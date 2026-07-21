В Кремле рассказали, как часто Путин играет в хоккей

Песков заявил, что Путин продолжает иногда играть в хоккей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает играть в хоккей, несмотря на высокую загруженность в расписании. Его слова приводит ТАСС.

«В связи с понятной занятостью нечасто, но продолжает», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Путин ранее рассказывал, что увлекся хоккеем в достаточно зрелом возрасте — около 60 лет. В 2011 году по его инициативе в России была создана Ночная хоккейная лига, в матчах которой он неоднократно участвовал.

За игрой главы государства публично можно было наблюдать в 2021 году, когда он вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко перед Новым годом в Санкт-Петербурге принял участие в товарищеском хоккейном матче. В 2020 году российский лидер в декабре сыграл в хоккей на Красной площади с участником благотворительной акции «Елка желаний» Димой Ащепковым.

Ранее Владимир Путин подписал указ об установлении Дня хоккея.