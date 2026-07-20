Путин установил в России новый спортивный праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня хоккея. Информация об этом опубликована в документе на официальном портале правовой информации.

Праздник будет отмечаться 22 декабря. Он введен в целях популяризации и развития хоккея в стране.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее Вячеслав Фетисов раскритиковал методы подготовки юных хоккеистов в России.