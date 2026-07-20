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Стало известно, почему Петросян ушла от Тутберидзе

РИА Новости: фигуристка Петросян поступила в ГИТИС и не готовилась к сезону
Yara Nardi/Reuters

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поступила в ГИТИС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Аделия уведомила тренеров, что поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет. Фигуристка не проходила активную подготовку к сезону. Она тренировалась в среднем один-два раза в неделю. Планировалось, что она может пропустить предстоящий сезон», — указал источник.

При этом журналист Константин Лесик в своем Telegram-канале указывает, что фигуристка поступила в ГИТИС не этим летом, а прошлым, и уже перешла на второй курс. При этом нового тренера она еще не выбрала и сосредоточилась на решении проблем со здоровьем.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее Петросян призналась, что хотела бросить фигурное катание.

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