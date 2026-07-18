Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Спорт

Петросян хотела бросить фигурное катание

Российская фигуристка Петросян призналась, что хотела бросить фигурное катание
Claudia Greco/Reuters

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что хотела уйти из спорта. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Конечно было желание уйти. Понимаешь, что не можешь. Даже по финансовым планам, потому что опыта в другой сфере мало. Твоя работа — это быть спортсменом. Вся жизнь была положена на то, что ты выступаешь и на это ты и живешь», — сказала Петросян.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее был назван единственный соперник россиян в фигурном катании.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!