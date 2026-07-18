Петросян хотела бросить фигурное катание

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что хотела уйти из спорта. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Конечно было желание уйти. Понимаешь, что не можешь. Даже по финансовым планам, потому что опыта в другой сфере мало. Твоя работа — это быть спортсменом. Вся жизнь была положена на то, что ты выступаешь и на это ты и живешь», — сказала Петросян.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

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