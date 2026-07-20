Петросян покинула штаб Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян в своем Telegram-канале объявила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе, отметив, что это решение далось ей непросто.

«Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано», — написала она.

К своему посту она прикрепила несколько фотографий с тренерским штабом.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее Петросян призналась, что хотела бросить фигурное катание.