В РПЛ заявили, что «Спартак» может включиться в чемпионскую гонку

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду, что другие команды смогут составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в чемпионской борьбе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне бы не хотелось называть фаворитов. Объективно в последние годы «Зенит» и «Краснодар» боролись за чемпионство. Думаю, ни те ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» — одна из тех команд, которая может это сделать», — указал он.

В сезоне-2025/26 «Зенит» выиграл РПЛ, а «Спартак» оказался на четвертой позиции в турнирной таблице.

19 июля «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Ранее «Зенит» обратился к фанатам после победы в Суперкубке России.