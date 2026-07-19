«Зенит» обратился к фанатам после победы в Суперкубке России

«Зенит» обратился к болельщикам после победы в Суперкубке над «Спартаком»

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале обратился к болельщикам после победы над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России.

«Спасибо каждому, кто добрался до Нижнего Новгорода, чтобы поддержать «Зенит» в матче за первый трофей нового сезона! Каждый ваш голос был услышан, каждый заряд заставлял идти вперед. Это наша общая победа, сине-бело-голубые! Отпраздновать титул вместе с вами — большое счастье», — написано в публикации.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

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