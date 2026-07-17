«Готовим детей как печеньки»: Фетисов о подготовке хоккеистов в России

Фетисов: сегодня мы готовим хоккеистов как печеньки, по одинаковым методикам

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал современные методы подготовки юных хоккеистов в России. Его слова передает «Матч ТВ» .

«Самобытность советской школы была в том, что пацану давали раскрыться. Сегодня мы готовим детей как печеньки, по одинаковым методикам. Мы потеряли свою идентичность, что было нашим главным преимуществом перед всеми остальными», — заявил Фетисов.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Фетисов дал совет ФХР по допуску российских хоккеистов.